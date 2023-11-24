"Ben de o kadını öldürürüm" demişti; RTÜK Üyesi Taşcı: Müge Anlı suça teşvik ediyor

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın kadına yönelik şiddeti teşvik eden sözlerini eleştirerek, "RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim" dedi.

"Ben de o kadını öldürürüm" demişti; RTÜK Üyesi Taşcı: Müge Anlı suça teşvik ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşcı, sunucu Müge Anlı’nın ATV canlı yayınında kullandığı ifadelerin suça teşvik olduğunu belirtti.

Anlı’nın bir kadın için söylediği "Ben o kadını öldürürüm" şeklindeki ifadelere dikkat çeken Taşcı, "Cinayetlerin kol gezdiği ülkemizde 'ben de öldürürüm' demektedir. Bu kabul edilemez olduğu gibi açıkça da yayın ilkesi ihlalidir. Konunun raporlaştırılarak kurul gündemine alınması için RTÜK Başkanlığına dilekçe vereceğim" dedi.

Söz konusu yayında Müge Anlı, tartışılan bir konuyla ilgili yorum yapıyor ve bir erkeğin evine getirdiği başka bir kadın için "Ben o kadını öldürürüm be. Ben onu öldürürüm bir şekilde" gibi ifadeler kullanıyor.

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