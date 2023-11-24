Cübbeli Ahmet: İç savaş provaları yapmak isteyen bu gibi kimselere aldanmasın

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu bir sohbette skandal ifadeler kullanmış; Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının aynısını Türkiye’de yapma çağrısında bulunarak "Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok" diye konuşmuştu.

CÜBBELİ AHMET'TEN AÇIKLAMA

Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları tepki çekerken; Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir açıklama yayınladı.

"Saadettin Ustaosmanoğlu’nun Hamas’ı örnek vererek: “Hamas nasıl Yahûdîye karşı başarılı olduysa biz de ayaklanıp Türk devletini yıkalım.” meâlindeki sözü büyük bir provokasyon işâretidir. Hiçbir Müslümân, özellikle gençler devletin asker ve polisine karşı kıyâm yaparak iç savaş provaları yapmak isteyen bu gibi kimselere aldanmasın" diyen Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Değil Müslüman hiçbir akıl sahibi Türk askerini ve polisini Yahûdî ile eş tutan birine prim vermez. “Ustaosmanoğlu” soyadını kullanarak herhangi bir açıklama yapan kişi veya kişilerin Mahmud Efendi Hazretlerimizin akrabâsı olması aslâ kimseyi etkilemesin. Zîrâ esâs olan kişinin kimliği değil ne yolda olduğu ve nereye dâvet ettiğidir. Bu konuda canlı yayında yapmış olduğum reddiye konuşması inşâallâh yarın kamuoyuyla paylaşılacaktır. Mutlaka insanlara ulaştıralım ki hiçbir Müslümân bu gibi iç savaş çığırtkanlarına kapılıp da dünyâ ve âhiret zararına uğramasın."