İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

Valilik, megapolde yarın etkisini gösterecek rüzgar ve yer yer fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin X(eski Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi.

Merkezin açıklamasında da yarın bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgesinde megakentte pazar günü kar yağacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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