İslamcı isimden tehlikeli provokasyon: “Hamas’ın yaptığını biz de Türkiye’de yapmalıyız”

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu bir sohbette skandal ifadeler kullandı.

Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının aynısını Türkiye’de yapma çağrısında bulundu.

Ustaosmanoğlu, “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok” ifadelerini kullandı.