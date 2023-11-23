Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nün sahibi Tolga Şardan oldu

T24 yazarı Tolga Şardan, “Sinan Ateş cinayeti” başlıklı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü.

Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nün sahibi Tolga Şardan oldu

TGC Kurucu Başkanı adına 47 yıldır düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan, T24'te 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran, 18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan “Sinan Ateş cinayeti” başlıklı yazı dizisiyle "Gazetecilik Ödülü"ne layık görüldü.

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