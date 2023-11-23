'Fatih Terim Fonu'nda Denizbank'ın raporu ortaya çıktı: 'Ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranış'

Spor dünyasından birçok ismin milyonlarca dolar dolandırıldığı 'Fatih Terim Fonu' olayında, Denizbank'ın teftiş raporu ortaya çıktı. Raporda, 'Elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır' denildi.

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'Fatih Terim Fonu'nda Denizbank'ın raporu ortaya çıktı: 'Ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranış'

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok ismin milyonlarca dolarını kaptırdığı olayda Denizbank’ın teftiş raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’nın eski efsanesi Fatih Terim’in n Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı olaya karıştı.

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'ORTALAMA ZEKAYA SAHİP HERHANGİ BİR KİŞİDEN BEKLENMEYECEK DAVRANIŞ'

18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan geçen gün hakim karşısına çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, yazısında konunun detaylarına yer verirken, Denizbank’ın teftiş raporunu da yazısında paylaştı.

Raporda, "Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dökümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır” ifadeleri yer aldı.

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Seçil Erzan Fatih Terim Arda Turan Fernando Muslera
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