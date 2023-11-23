Kübra Par'ın Pervin Chakar açıklamasına tepki yağdı: 'Dünyaca ünlü değilmiş'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Kadıköy Süreyya Operası'nda Pervin Chakar'ı dinlemeye gitmiş, dinletinin ardından saygı göstergesi olarak reverans yapmış ve elini öpmüştü. TV100 sunucusu Kübra Par'ın Chakar hakkındaki sözleri gündem oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ DEĞİLMİŞ

Par'ın yayında konuyla ilgi İstanbul Devlet Senfoni'den ve Opera-Bale'den sanatçıları aradığını anlatması ve ardından söylediği sözler gündem oldu. Par, "Pervin Chakar'ın gerçekten dünyaca ünlü bir soprano olup olmadığını Devlet Opera ve Balesi'ndeki sanatçılara sordum" dedi.

Par ardından sanatçıların şunları söylediğini aktardı:

"Hayır biz de adını bu vesileyle duyduk. Aslında bu kadar başarılı bir sanatçı olsaydı muhakkak duyardık. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bizim Opera- Bale Genel Müdürlüğümüz kendisini muhakkak kadroya almak isterdi. Ama daha çok Kürt kimliği üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş. Bunun üzerinden dünyada çeşitli operalara etkinliklere katılmış bir isim. Ancak sanatıyla dünya çapında başarılar elde ederek, klasik müzik otoriteleri tarafından dünyaca ünlü soprano olarak kabul edilmiş biri değil."

ÖZEL'İ ELEŞTİRMEK İSTİYORUM

"Ben bundan hareketle sayın Özgür Özel'i nacizane eleştirmek istiyorum. HDP ile ilişkiler, sanatçının Kürt kimliği vs. bir tarafa bırakıyorum ama Türkiye'yi yönetmeye aday CHP'nin Genel Başkanı hangi sanatçının önünde eğilecek, hangi sanatçının elini öpecek, bu açıdan ben eleştiriyorum." diyen Par, Özel'in hangi sanatçıların önünde eğileceği ile ilgili "klasik müzik otoriteleri tarafından kabul görmüş" kıstaslar olması gerektiğini belirtti.

TEPKİ YAĞDI

Kübra Par'ın açıklamalarına sosyal medyada tepki yağdı. Par'a verilen tepkilerden bazıları şöyle oldu: