Sosyal medya fenomeni Banu Parlak serbest bırakıldı

İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, serbest bırakıldı.

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Parlak'ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

BANU PARLAK SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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Büyükçekmece Savcı
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