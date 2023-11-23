Gazeteci haber yapmasın diye çalıntı bilgisayar teklif ettiler: 'Bizden sana hediye'

İstanbul Arnavutköy'de hırsızlar, gazeteciye haber yapmaması için çaldıkları bilgisayarlardan vermeyi teklif etti.

Gazeteci haber yapmasın diye çalıntı bilgisayar teklif ettiler: 'Bizden sana hediye'

Arnavutköy’de işyerlerine dadanan hırsızlar esnafın korkulu rüyası haline geldi. Birçok işyerinden hırsızlık yapan şahıslar, kurdukları sosyal medya hesabıyla gazeteciye de rüşvet teklif ettiler. Yaşanan diyalog ve hırsızlık anları böyle görüntülendi.

Gazeteci haber yapmasın diye çalıntı bilgisayar teklif ettiler: 'Bizden sana hediye' - Resim : 1

Arnavutköy’de yaklaşık 20 gündür çeşitli işyerlerine giren hırsızlar kimi yerden telefonları, kimi yerdende kasadaki parayı çalarak kaçtı. Her gün başka bir esnaf soyulurken pişkin hırsızlar açmış oldukları sosyal medya hesabı ile kendi haberlerini yapan gazeteciye mesaj attı.

Atılan mesajlarda gazeteciye çaldıkları bir bilgisayarı vermek isteyen hırsız, hırsızlığa devam edeceklerini de söyledi. Yaşanan diyaloglar ve hırsızlık anları böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Arnavutköy İstanbul Gazeteci Rüşvet
Cengiz Holding’e ait maden ocağındaki göçük: 3 kişi öldü, 3 kişi gözaltına alındı Cengiz Holding’e ait maden ocağındaki göçük: 3 kişi öldü, 3 kişi gözaltına alındı
65 yaşındaki erkeği öldürüp parçalamıştı: 79 yaşındaki Sitrak K. hakkında müebbet hapis talebi 65 yaşındaki erkeği öldürüp parçalamıştı: 79 yaşındaki Sitrak K. hakkında müebbet hapis talebi
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk! Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk! Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme Halkbank kasım ayı emekli promosyonunu güncelledi! Emeklilere ek ödeme
ÇOK OKUNANLAR
Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı! Merakla beklenen İstanbul anketi: İşte İmamoğlu'na yeniden oy vereceklerin oranı!
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı: "Bütün servetim sendeydi" Arda Turan ile Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıktı
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu: Seçim sürprizi gelebilir! Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı belli oldu
'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı! 'Fatih Terim fonu' nasıl işledi? Seçil Erzan'ın ikna görüşmeleri ortaya çıktı!
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı! 'İlk kez göreceksiniz' Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolü yayımladı!