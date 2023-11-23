İstanbul'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı!
İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında toprak kayması oluştu. Heyelan nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler de inceleme yapmak için bölgeye sevk edildi. Boşaltılan binanın sakinleri otellere yerleştirildi.
Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.
Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.
Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
BİNA SAKİNLERİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ
Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.
Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Kaynak: AA
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