Merdan Yanardağ'a yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Yanardağ sosyal medya hesabından kendileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Yanardağ, "Deprem yayınlarımız nedeniyle sabahtan beri Adliye'de ifade verdim. Suçlama "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", iyi mi! İktidar gerçekleri örtmek, bağımsız medyayı susturmak için her şeyi yapıyor. Yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldık. Tam bir skandal. Susmayacağız" ifadelerini kullandı.