Listeyi MİT hazırlamış: 'Cem Küçük'ün davet edilmemesi ilginç geldi'

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. Kuruluş Yıl Dönümü'ne dair etkinliklerle ilgili olarak dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Böyle bir olay olduğuna bir gazetecinin aklına gelen ilk soruların "Bu toplantıya hangi gazeteciler davet edildi?", "Davetli gazetecileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mı belirledi? Yoksa MİT'in Özel kalemi veya basın bürosu mu?" olduğunu dile getiren Özkök, şöyle devam etti:

"Ankara kulislerini iyi bilen bir gazeteci dostum, 'Benim kulağıma gelen MİT hazırlamış' dedi. Ama şundan eminim. İletişim Başkanlığı'nın onayına mutlaka sunulmuştur.

'EN GENİŞ DAVETLİ KADROSU HÜRRİYET'TEN'

"Tam liseyi öğrenemedim ama, anladığım kadarı ile 'İktidara yakın merkez medyanın' genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri ve kendi belirledikleri köşe yazarları davet edilmiş. Bir ilginç davetli İlber Ortaylı olmuş. Ama mesela FOX TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de davetliymiş.

Galiba en geniş davetli kadrosu Hürriyet'tenmiş. Sedat Ergin, Fatih Çekirge, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Nedim Şener öğrendiklerim arasındaydı.

'CEM KÜÇÜK'ÜN DAVET EDİLMEMESİ İLGİNÇ GELDİ'

Dikkatimi çeken çok ilginç bir ayrıntı var. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük davetliler arasında yok. Oysa yıllarca onun MİT'e yakın bir isim olduğunu, oradan haberler aldığını okuduk satırlarından Davet edilmemesi bana ilginç geldi. (...)"

Kaynak: 10 Haber