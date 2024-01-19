MİT'ten ilginç etkinlik: Teşkilat İstanbul'da!

'Temas İstanbul', Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçileriyle buluşuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yılına ithafen düzenlenen sergi, 11 Şubat'a dek sürecek.

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MİT'ten ilginç etkinlik: Teşkilat İstanbul'da!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yılına ithafen gerçekleştirilen 'Temas İstanbul', Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçileriyle buluşuyor.

İstihbarat ve strateji temalı dijital sergide 'Vatan', 'Gelenek', 'Gelecek' ve 'Gurur' başlıkları altında tanımlanan dört kavram seti, tarihsel sürecin 'ana ilkelerini' nesnel ve görsel bir dil üzerinden kuruyor. Ayrıca kurum kültürü ve istihbaratı şekillendirip yönlendiren küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve dijital dönüşümü anlatan alanlar yer alıyor.

Sergi, 19 Ocak – 11 Şubat tarihlerinde, pazartesi günleri hariç, 11:00 – 20:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

MİT'ten ilginç etkinlik: Teşkilat İstanbul'da! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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