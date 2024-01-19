18’inci İstanbul Bienali 2025’e ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 14 Eylül’de kapılarını açması planlanan 18’inci İstanbul Bienali’nin 2025’e ertelendiğini duyurdu.

Sanat çevrelerinde arzu etmeyeceğimiz tarafların oluştuğunu belirten vakıf, Bienal'in planlandığı şekilde düzenlenmesinin imkânsız hâle geldiğini ifade etti.

İKSV'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak 18. İstanbul Bienali için 2023 Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Onlarca yeni sanat eserinin üretimine ve hem yerel hem uluslararası ölçekte verimli işbirliklerine olanak sağlamasını hedeflediğimiz bu bienalin kavramsal çerçevesi, büyük kayıpların ve acıların ardından sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini araştırıyordu.

Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hâle getirmek üzere harekete geçtik. İstanbul Bienali’nin her zamanki gibi sanatsal ifade, diyalog ve bir araya gelme olanakları sunmasını hedefledik. Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi.

Bu nedenle, 14 Eylül 2024’te kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali’nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Her zaman en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz İstanbul Bienali’ni yeni yönetmelik çerçevesinde ele alınacak bir süreçle 2025 yılında yeniden izleyicilerle buluşturacağız."

İSTANBUL BİENALİ DİREKTÖRÜ GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) 2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarıyla ayrılma kararı almıştı. Küratör ve araştırmacı Kevser Güler görevi devralmıştı.