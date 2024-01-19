Kapısı ısırıldı, duvarları kazındı... Ayasofya'da tarihi taş yola parke döşediler!

Müzeden camiye çevrilmesinden bu yana uğradığı tahribatlar ile gündemden düşmeyen Ayasofya tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçen günlerde kapısına kepenk takılan ve restorasyon nedeniyle geçici bir uygulama olduğu söylenen Ayasofya’da bu kez de tarihi taş merdivenlere laminant parke döşendi. Söz konusu uygulama görünüş itibarıyla çirkin durduğu için yurttaşlar tarafından eleştirildi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan sanat tarihçisi Oğuzhan Karadirek, Ayasofya’nın yoğun ziyaretçi alan bir yer olması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidilmiş olabileceğini söyledi. Karadirek, “Hem geçen günlerde gündem olan kapı hem parkeler görünüş açısından hoş durmuyor. Ancak yapının çok yıprandığı da göz önüne alındığında böyle bir uygulama yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Parkelerin altına taşların zarar görmemesi için yumuşak bir materyal de eklenmiş. Restorasyon da devam ettiği için, parkeler tarihi taşların zarar görmesini engelleyebilir” dedi.

ÜST KATA ÇIKMAK 850 TL

Parke ve kapı uygulamasının dışında farklı düzenlemelere de gidildi. Ayasofya’ya ibadet etmek dışında girişler artık ücretli hale getirildi. Daha önceden tahrip edilmesiyle gündeme gelen İmparator Kapısı kısmına geçiş yasaklandı. Namaz kılınan bölüm ile turistik amaçlı gezilen üst galeri bölümü ayrıldı. Galeri kısmına çıkmak turistler için 25 Avro. Yerli turistler de üst galeriye çıkmak isterse, 25 Avro ödeyecek.

Yerli turist için 34 TL’ye sabitlenen kur ile giriş ücreti 850 TL ediyor. Tur rehberlerinin ise içeride anlatım yapması yasaklandı. İçeride anlatımdan faydalanmak isteyenlere audio Guide (sesli rehber) kullanma zorunluluğu getirildi. Cihazlara uygun kulaklığı olmayan ziyaretçiler, 100 TL karşılığında cihazı alabiliyor. Daha önceden olduğu gibi başörtüsü mecburiyeti devam ediyor.

Kapıda iki farklı örtü satılıyor. Bunlardan küçük olanlar 30 TL, uzun olanlar ise 75 TL.