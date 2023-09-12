KRT TV'den ayrılık haberi: Program yayından kaldırılınca deneyimli isim veda etti

KRT TV, RTÜK’ün ‘HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu’ gerekçesiyle 3 kez durdurma kararı verdiği ‘Haftanın Panoraması’ adlı programı yayından kaldırdı.

Söz konusu kararın ardından programın sunucusu, gazeteci Semra Topçu Bildirici ile de yollar ayrıldı.

“MALİ NEDENLERLE KÜÇÜLME KARARI…”

"‘Haftanın Panoraması’na RTÜK'ün verdiği 3 program yayın durdurma cezasının tebliğini bekliyordum. Ancak KRT TV, mali nedenlerle küçülme kararı gerekçesiyle programı yayından kaldırdı” diyerek haberi duyuran Semra Topçu Bildirici, çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ileterek veda etti:

“KRT TV'ye veda ederken, yayında ve yapımda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim”

SEMRA TOPÇU BİLDİRİCİ KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Semra Topçu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduğu sene TRT bünyesinde muhabir olarak çalışmaya başladı.

1996 yılında ise Flash TV'ye muhabir olarak katıldı, TV haberciliğine atıldı ve Ankara Gündemi bağlantısıyla saat 24:00'te canlı haber programları yayınlamaya başladı.

1998 yılında ETV'de muhabir olarak çalışırken, kısa süre sonra kanalın Ankara'da haber müdürü oldu.

2003 yılında televizyonu bıraktı ve eski bakan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in danışmanlığını yaptı. 2011 yılında televizyonculuğa geri dönerek Halk Tv'nin haber yönetmeni oldu. Aynı zamanda Halk TV'de sabah saatlerinde yayınlanan Güne Başlarken adlı sabah dizisini hazırlayıp sunmaya başladı. Sabah programının yanı sıra Gündem Özel, Güçlü Satranç ve Doğruya Doğru adlı programları hazırlayıp sundu.

Halk TV’den olaylı şekilde ayrıldıktan sonra bir süre ekranlardan uzak kalan Semra Topçu, kendi YouTube kanalından yaptığı yayınlarla değerlendirmelerde bulundu. 2021 yılında ise KRT TV’ye transfer oldu.