Halk TV'nin ekran yüzü Buket Güler dünyaevine girdi: "Dünyanın en güzel gelinliğini giydim"

Halk TV'de Haber Masası programının spikerliğini üstlenen Buket Güler, Emrah Ozan'la dünyaevine girdi.

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Halk TV'nin ekran yüzü Buket Güler dünyaevine girdi: "Dünyanın en güzel gelinliğini giydim"

Halk TV'de hafta içi her gün yayınlanan Haber Masası programının spikerliğini üstlenen Buket Güler, Emrah Ozan ile dünyaevine girdi.

Sosyal medya paylaşımıyla evlendiğini duyuran ünlü sunucu Güler, "Dünyanın en güzel gelinliğini giydim ben dün. İlmek ilmek, boncuk boncuk annem işledi, dikti. Ben de aşk içinde aşkla giydim. Annemmm, Canım…" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin ekran yüzü Buket Güler dünyaevine girdi: "Dünyanın en güzel gelinliğini giydim" - Resim : 1

BUKET GÜLER KİMDİR?

Buket Güler, 1983 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Çorumludur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

2002 yılında Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunda muhabirlik yapmaya başladı. Aynı medya grubunda yer alan Tempo dergisinde özel haberler ve röportajlar yaptı. 2009 yılında yayın hayatına başlayan TRT Türk kanalının 7 yıl boyunca ekran yüzü oldu.

2016 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu. Burada haber bültenleri sunmasının yanı sıra tartışma programlarında moderatörlük yaptı. 2018 yılında CNN Türk'e geçen Buket Güler, 2 yıl boyunca ana haber bültenini sundu. 2020 yılında, yayın hayatı 1 ay süren Olay TV'de gündüz kuşağında sunuculuk yaptı.

2021 yılında Haber Global TV ile el sıkıştı ve burada sabah 09.00-12.00 saatleri arasında haber sundu, canlı yayında gündeme dair konuklar ağırladı. Akşam kuşağında ise tartışma programlarında yer aldı. Güler, son olarak Halk TV'ye transfer oldu.

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