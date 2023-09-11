Doğan Holding'de üçüncü kuşak adımı: Aydın Doğan Yalçındağ Yönetim Kurulu'nda

Doğan Holding, yönetimde üçüncü kuşağın temsili ve görev üstlenmesi yolunda ilk adımı attı. Türkiye'nin ilk yerli dijital yayın platformu olan Blu TV'yi kuran ve Amerikan Discovery'nin satın almasını izleyen Ocak 2023’e kadar Blu TV'nin CEO'luğunu üstlenen Aydın Doğan Yalçındağ, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan ve Kanal D, CNN Türk televizyonları ile Posta, Hürriyet, Fanatik, Radikal gazetelerini de bünyesinde bulunduran Doğan Yayın Grubu'nun Mart 2018'de Demirören Holding'e satılmasının ardından medyadan önemli çekilen Doğan Holding; halen internet, e-ticaret, enerji, otomotiv, finans, sigortacılık, yayın ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın en büyük torunu olan Aydın Doğan Yalçındağ, Yönetim Kurulu'ndaki görevine (11 Eylül Pazartesi) başlayacak.

İş hayatındaki 60. yılını 2019 yılında kutlayan Aydın Doğan, kurucusu olduğu Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı, 2009 yılı sonunda büyük kızı ve TÜSİAD tarihinin ilk kadın başkanı olan Arzuhan Doğan Yalçındağ'a devretmişti. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan ailesinin en küçük kızı olan Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı yürütüyor.

AYDIN DOĞAN: DOĞAN HOLDİNG'İ ÇOK İLERİYE GÖTÜRECEĞİNE İNANIYORUM

Aydın Doğan, Kasım 2019'da yapılan Aile İşletmeleri Derneği TAİDER'in yedinci zirvesinin "Nesiller arası iletişim" başlıklı açılış oturumuna, büyük kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve oğlu Blu TV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ ile birlikte katılmıştı. Aydın Doğan bu toplantıda, Doğan Grubu'nun temellerini attığı yılları anlatırken, “Kurucu olarak daha çok işi kurmaya ve büyütmeye odaklandım. Çocuklarımın eğitimi ve kurumsal yapı içinde olmaları için gerekli ortamı yarattım. Onları hiç işin dışında bırakmadım. İyi eğitim almalarını, tecrübe kazanmalarını sağlayarak onlara örnek oldum” demişti.

Aydın Doğan, daha sonra, Aydın Doğan Yalçındağ ile ilgili olarak şu görüşleri paylaşmıştı: “En büyük torunum Doğan, çok başarılı işler yapıyor. Medyanın satışı aşamasında Doğan'a bazı seçenekler sundum ve Doğan BluTV ile kendi yolculuğuna çıkmak istediğini söyledi. Doğrusu bu cesareti ile gurur duydum. Doğan'ın gelip aramıza katılmasını çok arzuluyorum. Holdingi çok ileriye götüreceğine inanıyorum. Tüm torunlarımın birlikte Doğan Holding'i büyüttüğünü görmeyi çok isterim.” Arzuhan Doğan Yalçındağ, aynı toplantıda, “Babam ve Doğan'ın etkileşimleri çok iyi. Yapıları birbirine çok benzemese de Doğan'ın babam gibi kararlılığı, kendine olan güveni, çalışma azmi beni çok etkiliyor. Bu yolculuğunda onu destekliyorum. Başka yatırımları da oluyor. Bilgiye dayalı, hesaplanmış risklerle, iyi analiz ederek yatırımlar yapıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” görüşünü paylaşmıştı.

AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ: TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN KALBİNDE OLMAK İSTİYORUM

Aydın Doğan Yalçındağ da, dedesi ve annesi ile birlikte katıldığı TAİDER toplantısında, teknolojide yaşanan değişimin önemi üzerinde dururken, özetle şu görüşleri dile getirmişti: “Türkiye'de bugün adını duymadığımız şirketler teknolojik değişim ile büyük oyuncular olacaktır. Ben de bugün bu değişimin tam kalbinde yer almak ve liderlerinden olmak istiyorum. BluTV ile de bunu yapıyoruz. Geleneksel yayıncılığın internete ne kadar hızlı kaydığını görüyoruz. BluTV de işin başında, hızlı büyüyor ve bu değişimin de somut bir örneği. Bir noktada ben de Doğan Holding'in başarısı için çalışmak isterim.”

AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ KİMDİR?

2006-2009 yılları arasında TÜSİAD tarihindeki ilk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve halen Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Teknolojileri Politikaları Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın büyük oğlu olan Aydın Doğan Yalçındağ, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Koç Özel Lisesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Brown Üniversitesi’nde ekonomi ve tarih lisansı yaptı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra, iki yıl süreyle Londra’da, ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalıştı. Gelişmekte olan piyasalarla ilgilendiği Goldman Sachs’teki yoğun mesaisi için “Orada işe başladığımda 90 kiloydum, bıraktığımda 62 kiloydum, çok şey öğrendim” diyor.

Türkiye’ye döndükten sonra D Smart’ta görev aldı. 2015 yılında, Doğan Medya Grubu içinde kendi projesi olan Blu TV’yi kurarak CEO’luğunu üstlendi. ABD’nin önde gelen belgesel kanallarından Discovery’nin Blu TV’ye yatırım yapması ve geçiş sürecinin ardından, 9 Ocak 2023’te CEO’luk görevinden ayrıldı. 2016 yılında TÜSİAD’ın en genç üyesi oldu. 2018 yılında, bir okul projesi olarak başlayan “Avrupa’daki Türk gençlerinin sorunları”na odaklanan çalışmasını “Gençlik ve Uyum” adıyla kitaplaştırdı.

Doğan Holding yönetiminde üçüncü kuşağın ilk temsilcisi olan Aydın Doğan Yalçındağ; okuma listesinin ilk sırasında, başta Amazon’un kuruluş süreci ve Elon Musk olmak üzere, teknoloji girişimlerinin hikâyeleri ile teknoloji girişimcilerinin biyografileri olduğunun altını çiziyor.