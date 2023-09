Fatih Portakal'dan Sözcü TV açıklaması: Kimileri kızacak, kimileri alkışlayacak

Gazeteci Fatih Portakal, geçen ay Sözcü TV ile yeniden sözleşme imzaladığını duyurdu. Yarın saat 19:00’da Ana Haber’de ekrana gelecek olan Fatih Portakal “Bu sene değişmez ilk üç arasında olacağız, liderliğe bile oturabiliriz” dedi.

Sözcü’nün sorularını yanıtlayan Portakal, “Geride bıraktığınız yayın dönemi sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “Sözcü ailesiyle tekrar birlikte olmak gerçekten güzel. Çünkü geçtiğimiz süreçte biraz da bu aileyi anlamak, işime karışılacak mı karışılmayacak mı onu bir görmek, gazetecilik mesleğini istediğim gibi yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım, ekranda susturulacak mıyım, susturulmayacak mıyım, konuşturulacak mıyım, konuşturulmayacak mıyım ona bir bakmak için iyiydi. Geçtiğimiz 3 ay süreç de iyi oldu. Karşılıklı olarak da bir empati kurduk. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Bu süreçte ekiple birlikte, SÖZCÜ Gazetesi, SÖZCÜ Televizyonu ve tabi ki bütün arkadaşlarla birlikte çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Televizyonda özellikle Genel Müdür Alişer Delek'e, Özgür'e, Hakan Durmuş'a, Cansel Poyraz'a ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” yanıtını verdi.

Portakal, “Yeni yayın döneminde izleyicileri neler bekliyor?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Tarafsız haber, özgür yorum. Benim yaptığım bu. Türkiye'de eğer bugün bir şeyler yapabiliyorsak veya ana haberde bir alışkanlık yapabiliyorsak bu geçmişten gelen tarafsız haber, özgür yorumu insanlara aktarabilmek. Bu sayede ben insanlara dokunduğumu düşünüyorum. Biz yine haberi izlettireceğiz ama yorum bana ait olmuş olacak. Kimileri kızacak, kimileri alkışlayacak o alkışlayanlar yeri geldiğinde öfke kusacak. Öfke kusanlar, ‘ya bak doğru söylüyor' diyecek. Böyle bir alışkanlık kazandırdık. Bir de güzel bir mottomuz var. Benim hoşuma gitti bu. Sevgili yönetmenimiz Remzi buldu bunu. ‘Bir günü, bir saatte birlikte paylaşacağız' diye. O da çok anlamlı bir söz olarak geldi bana.”

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal, Sözcü TV'deki bülteni sırasında bir haberin seslendirmesini yapan 'Dış ses'e tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum.”

Portakal'ın bu tutumu sosyal medyada tepki çekmişti.

Sözcü TV'deki üç aylık anlaşması sona eren Portakal, yeni yayın dönemi için belirsizliğin hâkim olduğunu vurgulamıştı.

Portakal 10 Ağustos tarihli sosyal medya paylaşımında bir sözleşmeye imza atarken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Portakal kısa süre sonra da Sözcü ile anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı.