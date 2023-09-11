Yalı Çapkını dizisine rakip geliyor! Yalı Çapkını'nın eski senaristinden yeni dizi

Geçen sezona damga vuran "Yalı Çapkını" dizisinin başarılı senaristi Barış Günger'in OGM Pictures için yazdığı yeni dizinin detayları gelmeye başladı.

Yalı Çapkını dizisine rakip geliyor! Yalı Çapkını'nın eski senaristinden yeni dizi

Yalı Çapkını dizisine rakip bir dizi geliyor. Üstelik bu dizi Yalı Çapkını dizisinin eski senaristi tarafından yazılacak. Yalı Çapkını dizisine rakip olacak dizinin adı ve kanalı da belli oldu. İşte Yalı Çapkını dizisine rakip olarak gelen yeni diziyle ilgili tüm bilgiler.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yalı Çapkını” dizisi geçen sezon beklentinin üzerinde aldığı reytingler, youtube izlenmeleriyle müthiş bir başarının sahibi oldu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir‘in başrolünü oynadığı dizi bu sezon da büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin başarılı yazarı Barış Günger ise sezon öncesi başka bir diziyi yazmak için ayrılmış ve görevini Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay‘a bırakmıştı. Barış Günger‘in OGM Pictures için yazdığı yeni dizinin detayları belli olmaya başladı. Dizinin adı “Yandaki Ev”…

Yalı Çapkını dizisine rakip geliyor! Yalı Çapkını'nın eski senaristinden yeni dizi - Resim : 1

Star TV‘de ekrana gelecek olan dizi bir aşk hikâyesinin etrafında yaşanan çarpıcı ilişkileri etkileyici bir dille anlatacak. Dizinin yönetmen koltuğu için kulislerde adı geçen isim ise şu günlerde “Berber” filmini yöneten Deniz Yorulmazer… Yapım şirketinin ilk sete çıkacak dizisi kostüm provaları da başlayan Armağan Gülşahin‘in yazdığı, Nadim Güç‘ün yöneteceği “Saklambaç” dizisi… Ardından Aybike Ertürk‘ün yazdığı, Türkan Derya‘nın ise yöneteceği “Saplantı” dizisi için çalışmalar hızlandırılacak. “Camdaki Kız” başarılı senaristi Seda Altaylı Turgutlu‘nun yazdığı Gülseren Budayıcıoğlu‘nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kırmızı Pelerin” dizisi ise ocak ayı için planlanıyor.

OYUNCULAR BELLİ OLDU MU?

Öte yandan yeni dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin kadrosunda genç yeteneklerin de yer alması bekleniyor.

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