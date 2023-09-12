İlker Kaleli herkesi üzmüştü! Sevindiren haber sonunda geldi...

Hasret nihayet bitiyor. Bir süredir İlker Kaleli'nin ekranda olmaması sevenlerini çok üzüyordu. Nihayet geri dönüş kararı geldi. Oyuncu İlker Kaleli, Most Yapım'ın 'Arak' adlı dizi projesiyle anlaşma yoluna girdi. Murat Can Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturacak.

DİZİNİN KANALI SHOW TV OLDU

Show TV son dönemde yayımladığı dizilerle büyük ses getiriyor. Kızılcık Şerbeti ve Aile dizisinin ardından şimdi de kanalda 'Arak' dizisi ekrana gelecek. Dizinin çekimleriyle ilgili detaylar da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaleli, 'Arak’ta Kara adlı bir karakteri oynamaya hazırlanıyor. Show TV için hazırlanan dizinin çekimleri İstanbul’da yapılacak.

Yabancı yapımlardan da teklifler alan Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı 'The Serpent'ta rol almıştı. İlker Kaleli’nin İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilen diğer uluslararası projesi 'La Passion Turca'nın da 2024 Ocak’ta yayına girmesi planlanıyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Aile dizisi 30 bölümlük anlaşması olan bir diziydi. Aile dizisi biter bitmez Arak dizisinin ekrana gelmesi bekleniyor. Show TV yeni dizisi için dev bir bütçe ayırmış durumda. Bu kapsamda kadroda çok sayıda iddialı oyuncun da yer alması bekleniyor.