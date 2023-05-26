'Kılıçdaroğlu'na sorular önceden verildi' iddialarına Babala ekibinden videolu yanıt

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programına yönelik iddialara ilişkin bir video yayınladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemin en popüler programlarından Babala TV Mevzular Açık Mikrofon programında konuk olmuş; çarşamba günü yayınlanan program, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. 

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İKTİDAR BASKINI ARTTIRIYOR 

Büyük ilgi çeken programa yönelik baskılar ise her geçen gün artıyor. CHP örgütlerinin kent merkezlerine kurdurduğunu televizyonlardan yayınlanan program ilçe seçim kurullarınca yasaklarken; iktidar kalemşörleri de öne sürdükleri iddialarla kamuoyunu meşgul ediyor. 

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Son günlerde konuşulan iddia ise Kılıçdaroğlu'na programda sorulacak soruların önceden verilen iddiası oldu. 

BABALA EKİBİNDEN YANIT 

Söz konusu iddiaya Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt verdi.

"Kamuoyuna arz ederiz" notuyla yayınlanan videoda Uğur’un tüm ekip arkadaşlarının yer aldığı görüldü.

Babala TV ekibinin iddialara dans ederek yanıt verdiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

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