Leman, Erdoğan'ın Almanya oyunu kapağına taşıdı

Mizah dergisi Leman bu hafta kapağına Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenlerin cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 65,49 oranda oy vermesini taşıdı.

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Leman, Erdoğan'ın Almanya oyunu kapağına taşıdı

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçim 2. tura kalırken pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin oyları hakkında tartışma ise sürüyor. Avrupa'da yaşayan seçmenler sandıkta Erdoğan'dan yana tercihlerini kullanırken Türkiye'de yaşamayan kişilerin oy kullanması sosyal medyada tepkilere neden oluyor. Diğer yandan sokak röportajlarında konuşan yurt dışı seçmenlerinin Türkiye'deki koşullardan habersiz olduklarını gösteren açıklamaları da eleştirileri beraberinde getiriyor.

"ALMANYA'YI ÇOK İYİ YÖNETİYOR"

Mizah dergisi Leman bu hafta kapağına Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını taşıdı. Kapakta"14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Almanya'da yaşayan seçmenlerin yüzde 65,49'u Erdoğan'a oy verdi" notu yer aldı.

Karikatürde ise sokak röportajında "Neden oyunuzu Erdoğan'a verdiniz" diye sorulan kişinin "Almanya'yı çok iyi yönetiyor, hiçbir sorunumuz yok" yanıtını verdiği görüldü. 

Leman, Erdoğan'ın Almanya oyunu kapağına taşıdı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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