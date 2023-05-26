AKP talep etti, YSK onayladı: İlçe Seçim Kurulu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınına yasak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı “Mevzular Açık Mikrofon” programının Bursa’da Kent Meydanı’nda dev ekranla yapılacak gösteriminin AKP’nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından yasaklanması tepki çekti.

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AKP talep etti, YSK onayladı: İlçe Seçim Kurulu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınına yasak

CHP Bursa İl Başkanlığı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup toplantılarındaki konuşmalarından kesitlerin ve bu hafta katıldığı Babala TV’deki “Mevzular Açık Mikrofon” programını Kent Meydanı’nda kurduğu LED ekranla yayınlamak istedi.

Dün akşam 21.00’e kadar izinli olarak yapılacak gösterim, elektrik kesintisi nedeniyle aksamasına karşın teknik sorunlar giderilerek yayınlanmıştı. Cumartesi günü yine Kent Meydanı’nda yapılacak olan gösterime bu kez AKP “sadece karalama niteliği taşıdığı” gerekçesiyle itiraz ederek, yayının engellenmesini talep etti. Talep, CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefet şerhine karşın Osmangazi İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilerek yarın yapılacak olan gösterim yasaklandı.

Kararın hukuksuz olduğunu söyleyen CHP Bursa İl Başkanı avukat Turgut Özkan, "Rahatsız oldukları konunun 24 saatte 20 milyon kişinin izlediği, sosyal medyada izlenen içerikler olduğunu anladık. Halkın gerçekleri öğrenmesine karşı çıkmak, halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek için yaptıklarını düşünüyoruz. Bu yasakçı zihniyetle özgür Türkiye seçenekleri arasında vatandaşlarımız tercihte bulunacaktır. Vatanını seven 28 Mayıs'ta sandığa gitsin diyoruz" dedi.

"HALKIN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİNE KARŞI ÇIKIYORLAR"

Verilen kararı hukuksuzluk olarak değerlendiren CHP Bursa İl Başkanı, avukat Turgut Özkan şunları söyledi:

"Dün Bursa'da seçim propagandamızı yapabilmek için Kent Meydanı diye anılan yerde LED ekranımızı kurduk fakat seçim propagandamıza ve gerçeklere tahammülü olmayan AKP, İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak propagandamızı yasakladılar. Alınan kararın içeriğine bakıldığında sudan sebeplerle itiraz edildiğini, Kent Meydanı’nın Bursa Valiliğince resmi miting alanı olarak ilan edilmesine karşın bunun göz ardı edildiğini görüyoruz. LED ekran kurulumunun yasaklanması tamamen hukuksuzdur. Bunun siyasi olduğunu düşünüyoruz.

Devletin her türlü imkanını hukuksuzca sonuna kadar kullanan AKP iktidarının, muhalefetin varlığına bile katlanamadığını zaten biliyorduk. Teknik imkan ve yöntemlerden yararlanarak propaganda yapma imkanımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Ancak biz bu karara itiraz ettik. Kararın itirazı durumuna göre tekrar LED ekranı kurmayı düşünüyoruz. Ancak rahatsız oldukları konunun 24 saatte 20 milyon kişinin izlediği, sosyal medyada izlenen içerikler olduğunu anladık. Halkın gerçekleri öğrenmesine karşı çıkmak, halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek için yaptıklarını düşünüyoruz. Bu yasakçı zihniyetle özgür Türkiye seçenekleri arasında vatandaşlarımız tercihte bulunacaktır. Vatanını seven 28 Mayıs'ta sandığa gitsin diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Babala TV 2023 seçim seçim 2023 2023 cumhurbaşkanı adayları CHP AKP Oğuzhan Uğur Kemal Kılıçdaroğlu
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