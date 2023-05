Erdoğan’ın eski avukatının şikâyetçi olduğu davada editörümüz Furkan Karabay'a para cezası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal’ın Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay aleyhine açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

MLSA'dann Eylen Sonbahar'ın haberine göre, Gazeteci Furkan Karabay 11 Ağustos 2022’de sosyal medya hesabından isim vermeden bazı avukatların çalışma şekillerini eleştiren bir paylaşımda bulundu.

“Türkiye’nin bir hukuk devleti” olduğunu vurgulayarak başladığı paylaşımında Karabay şunları söyledi:

“Cübbeyi giyen avukat, savcı, hakimler de bunu bilir. Aralarında öyleleri vardır ki çamuru çamurla kapatmaya çalışır çünkü elleri çamurdur. Ne yapsa da o çamurdur. O çamurlardan biri Çağlayan’ın müdavimlerindendir. Çaya, kahveye gelir. Savcılardan kül tablası ister. Açtığı her dava hızlıca biter. Devletlilerin ismiyle hareket eder. Her şikâyeti aynı gün işleme konur. Her erişim engeli aynı gün uygulanır. Adımını attığı an akan sular durur. El pençe olurlar. Öyle biridir ki artık dokunduğu her yer çamura bulanır. Parmak izi çamurdan tespit edilmez. Öyle ki artık ismi dahi çamurla yıkanmıştır(!) İsmini dahi kullanamaz hale gelmiştir. Ama akan sular durur dosyalara ismi kodlanır. ‘Dokunmayın’ derler. Yanmazsın da çamurdur, kodla ki bulanma.”

100 BİN TL'LİK DAVA

Bu paylaşımının hemen ardından bir gün sonra Mustafa Doğan İnal’ın avukatı 12 Ağustos 2022’de bir dilekçe vererek, Karabay’ın İnal hakkında yaptığı haber ve twitter paylaşımlarında hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Dava konusu paylaşımlarda Mustafa Doğan İnal’ın ismi geçmemesine rağmen İnal’ın şikayet dilekçesinde “kişilik haklarına haksız saldırı” gerçekleştirildiği iddia edilerek 100 bin TL manevi tazminat talep edildi.

İkinci duruşması İstanbul 44. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Önceki beyanların tekrar edildiği duruşmada İnal’ın avukatı Melike Nur Bak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Hakim, davanın kısmen kabulü ile gazeteci Furkan Karabay’ın 20 bin TL para cezası ödemesine karar verdi.

Avukat Harun Karabay, kararla ilgili şunları söyledi:

"Yargıtay’ın açık içtihadlarına aykırı şekilde, davacının ismi açıkça zikredilmemesine rağmen, bir sistem eleştirisini kendi üzerine alınan davacının talebi kabul edilmiş ve kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle müvekkil hakkında davacıya manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir. Mahkeme, müvekkilin davacı kişi hakkında daha önce haber yapmış olmasını kanıt görerek yazılan ifadelerin davacı hakkında olduğuna hükmetmiştir. Bu ne kanun hükümlerine ne Yargıtay Aym ve Aihm içtihadlarına uygundur, mahkeme bu beyanlarımızın hiçbirini dikkate almamıştır. Müvekkilin basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bu talep ve karara karşı üst mahkemeye itiraz edeceğiz."