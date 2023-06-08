Habertürk'ün ekran yüzü veda etti: 'Ayrı düşürüldüm...'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasi tartışma programlarını bitirme kararı alan Ciner Medya Grubu'na ait Habertürk'ten peş peşe ayrılık haberleri geliyor.

KÜRŞAD OĞUZ DA AYRILDI

Bu gelişmenin ardından Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğuz, "Bütün hikâyeler ya İlyada gibi savaş ya Odysseia gibi yolculuktur” diyor Raymond Queneau. Ben, kendi hikâyemin, kâh savaş kâh yolculuklarla geçen Habertürk’teki 15 yıllık bölümünü noktalıyorum. Newsweek’inden internetine, gazetesinden televizyonuna bu yolculukta çalıştığım tüm arkadaşlarıma minnettarım; kırdığım kalplerden özür dilerim; başta Sayın Kenan Tekdağ olmak üzere buralarda destek olan tüm yöneticilerime teşekkür ederim" dedi.

"AYRI DÜŞÜRÜLDÜM"

Oğuz paylaşımını "Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm demekten utanacak biri değilim. Velâkin bu son yolculuğa neden ve nasıl çıktığım, başka bir hikâyenin konusu" diyerek sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk'te Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı da yakın bir zaman önce kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.