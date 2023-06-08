Siyasi programları bitirme kararının ardından Habertürk'te üst düzey ayrılık

Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası alınan siyasi tartışma programlarını bitirme kararının ardından dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi. Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ünlü ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı.

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Siyasi programları bitirme kararının ardından Habertürk'te üst düzey ayrılık

Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası hareketlilik sürüyor. Habertürk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kanalda siyasi tartışma programlarını bitirme kararı almıştı. Medyaradar'da yer alan habere göre bu gelişmenin ardından Habertürk'ten bir ayrılık haberi geldi. Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ünlü ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı. Oğuz, ayrılık kararını az önce çalışma arkadaşları ile paylaştı.

Ayrılık kararının arkasında kanal yönetiminin tartışma programlarını sona erdirme kararının yattığı Medyaradar’a gelen duyumlar arasında…

Oğuz, kanalda daha öncesinde Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ve 2020 Ağustos ayında Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti. Oğuz, kanalda son olarak sunuculuk ve Habertürk TV Programları Koordinatörü görevlerini yürütmekteydi.

Siyasi programları bitirme kararının ardından Habertürk'te üst düzey ayrılık - Resim : 1

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, 1973, Çankırı doğumlu. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 1995'te başladığı gazetecilik hayatında Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazıişleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Gazeteci yazar Kürşad Oğuz, Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü görevine devam ederken 2020 Ağustos ayında Genel yayın yönetmeni oldu. Oğuz son olarak ise Habertürk'te sunuculuk ve Habertürk TV Programları Koordinatörü görevlerini yürütmekteydi.

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