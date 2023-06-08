Dev bütçe çöpe gitti: Kanal D sevilen diziye final kararı verdi

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Veda Mektubu dizisine Kanal D final kararı mı verdi?

Dev bütçe çöpe gitti: Kanal D sevilen diziye final kararı verdi

Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu dizisi dev bütçelerle yayınlanıyordu. Dev bütçe çöpe mi gidiyor? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 

"Veda Mektubu" dizisinin sezon finali mi yoksa final mi yapacağı merak konusuydu.

Dev bütçe çöpe gitti: Kanal D sevilen diziye final kararı verdi - Resim : 1

 “Veda Mektubu” dizisinin akıbeti merak konusuydu. Hafta başı yapılan toplantıdan çıkan karar  bekleniyordu. Most Yapım‘ın imza attığı dizinin 20. bölüme kadar uzatılmasına karar verildi. Nurgül Yeşilay, Bennu Yıldırımlar ve Selim Bayraktar gibi ünlü isimleri Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Hazar Motan gibi genç yıldızlarla buluşturan dizinin yeni bir gelişme olmazsa son durumuna temmuz başında karar verilecek.

Dev bütçe çöpe gitti: Kanal D sevilen diziye final kararı verdi - Resim : 2

Hedeflenen izlenme oranlarına ulaşılırsa dizinin 20. bölümde sezon finali yapmasına karar verilecek. Reyting beklentiyi karşılamazsa dizi 20. bölümde ekrana veda edecek.

 Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

BAŞROL OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay; Selim Bayraktar; Rabia Soytürk; Emre Kıvılcım; Bennu Yıldırımlar

CAMDAKİ KIZ'DA FİNAL YAPTI

Öte yandan Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisine de Kanal D yönetimi final kararı verdi. Yargı dizisi için ise Kanal D yönetimi devam kararı verdi. 

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