Yeşil mercimeğin suyunu sakın dökmeyin: Bakın onunla neler yapılıyor...

Yeşil mercimek suyu, yemeklerde kullanılabilecek lezzetli ve besleyici bir malzemedir. İşte size yeşil mercimek suyu ile yapabileceğiniz bazı tarifler:

1. Çorba: Yeşil mercimek suyu, lezzetli bir çorba yapmak için kullanılabilir. İnce doğranmış sebzeler, baharatlar ve yeşil mercimek suyu ile harika bir lezzet elde edebilirsiniz.

2. Sos: Yeşil mercimek suyu, makarna sosları veya diğer yemek sosları için kullanılabilir. Mercimek suyunu, baharatlar ve diğer malzemelerle karıştırarak lezzetli bir sos elde edebilirsiniz.

3. Pilav: Yeşil mercimek suyu, pilav yaparken kullanılabilir. Su yerine yeşil mercimek suyu kullanarak pilavınıza ekstra lezzet katabilirsiniz.

4. Smoothie: Yeşil mercimek suyunu, meyve ve sebzelerle karıştırarak lezzetli bir smoothie yapabilirsiniz. Özellikle yeşil sebzelerle yapılan smoothielere harika bir tat ve besin değeri katar.

5. Börek: Yeşil mercimek suyu, börek içi hazırlamak için kullanılabilir. Börek içine eklediğiniz yeşil mercimek suyu, hem lezzetli hem de besleyici olacaktır.

#Not:

Yeşil mercimek suyu, sağlıklı ve besleyici bir malzemedir. Yemeklerinize ekleyerek hem lezzetini artırabilir hem de besin değerini yükseltebilirsiniz.

Yeşil mercimek suyu boğaz enfeksiyonlarını bitirmede etkilidir. Özellikle yeşil mercimek kaynatılıp süzüldükten sonra içerisine bir kaşığı bal eklenerek tüketilebilir. Ayrıca kilo vermek isteyenler da suyu tüketebilir. Su yüksek enerji sağlayarak yağ yakımını hızlandırmanın yanı sıra metabolizmayı da düzenler.

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