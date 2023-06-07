Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları

Tavada mangal tadında tavuk kanadı yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Sadece birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. Tavuk kanadı yapmak için işte bilmeniz gereken her şey!

MANGAL TADINDA TAVUK KANADI TARİFİ

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım bardak su

1 tatlı kaşığı salça

1 kilo tavuk



HAZIRLANIŞI

Rahat soslayabilmek için tavuklarınızı geniş bir kaba alın.

Salçayı, suyu ve baharatları ekleyin. Her kanadı iyice sosa bulayın. Ardından 1-2 saat buzdolabında bekletin.

Soslu tavuklar hazır olduğunda tavayı iyice ısıtın. Kanatları yavaşça tavaya yerleştirin. Sık sık tersyüz ederek kızartın.

Kızartırken tavanın üzerini kapatmayı unutmayın. Böylece mangal tadındaki tavuklarınızın içi sulu kalır. İstediğiniz kızarma seviyesine gelene kadar kızartabilirsiniz.

İki aşamada pişirecekseniz ikinci aşamada tavukları pişirmeden önce tavanızı kağıt havlu yardımıyla güzelce temizleyin.



MANGAL TADINDA TAVADA YOĞURT SOSLU TAVUK KANADI TARİFİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz



HAZIRLANIŞI

Tavuklarınızı pişirmek istediğiniz tavanın içine tavuk dışındaki malzemeleri teker teker ekleyip iyice karıştırın.

Sos homojen hale geldiğinde kanatları ekleyin ve kanatların tamamen sosla kaplanması için iyice karıştırın.

Tavanın kapağını kapatıp buzdolabına koyun.

İki saat tava içinde dinlenen tavukları ocağa alın ve orta ateşte pişmeye bırakın. Suyu tamamen çekene kadar tavukları pişirin.

Suyunu tamamen çeken mangal tadında kanatları servis edebilirsiniz.



TAVADA MANGAL TADINDA TAVUK GÖĞSÜ KIZARTMANIN TARİFİ

Mangal tadında tavuk tarifi, lezzetli ve kolay bir yemektir. İşte, mangal tadında tavuk tarifiyle ilgili detaylar:

Malzemeler:



- 4 tavuk göğsü

- 1/4 su bardağı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı taze kekik yaprakları

- 2 yemek kaşığı taze biberiye yaprakları

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 2 diş sarımsak, ezilmiş

Tavuk Göğsü *Mangal Tadında Tarif:

1. Tavuk göğüslerini yıkayın ve kurulayın.

2. Bir kapta zeytinyağı, kekik, biberiye, pul biber, tuz, karabiber ve sarımsakları karıştırın.

3. Tavuk göğüslerini bu karışıma batırın ve iyice marine edin.

4. Marine edilmiş tavukları buzdolabında en az 30 dakika bekletin.

5. Tavukları ızgarada veya tavada pişirin.

6. Tavuklar tamamen pişene kadar ara ara çevirin.

7. Pişen tavukları sıcak servis yapın.

Mangal tadında tavuk tarifi, zeytinyağı, baharatlar ve sarımsakla lezzetlendirilir. Tavuk göğsü marine edildikten sonra pişirilir ve sıcak servis yapılır. Bu tarif, yanında salata veya pilavla servis edilebilir.

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