Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş

Kış için asma yaprağı hazırlamak istiyorsanız işte işe yarar saklama tekniği

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Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş

Yaz kış demeden severek tükettiğimiz zeytinyağlı yaprak sarmanın ana malzemesi olan asma yapraklarını doğru bir şekilde saklamaya ne dersiniz? Genellikle kış hazırlıkları için saklanan asma yaprağını, farklı yöntemlerle saklayabilirsiniz. Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan asma yaprağını kuru, pişmiş veya salamura ederek saklayabilirsiniz. Peki, asma yaprağı nasıl saklanır?

Asma yaprağı konservesi yapmak oldukça kolaydır ve uzun süre saklanabilir. İşte size asma yaprağı konservesi yapmak için gerekli malzemeler ve adımlar:

**Malzemeler:**


- Taze asma yaprakları
- Limon tuzu
- Tuz
- Su
- Kavanoz veya cam kavanozlar

HAZIRLANIŞI

Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş - Resim : 1
1. Taze asma yapraklarını güzelce yıkayın ve saplarını kesin.
2. Yaprakları kaynar suda 2-3 dakika kadar haşlayın.
3. Haşlanmış yaprakları soğuk suya batırın ve soğumasını bekleyin.
4. Soğuyan yaprakları süzün ve bir kaseye alın.
5. Limon tuzu ve tuz ekleyerek karıştırın.
6. Kavanoz veya cam kavanozları kaynar suda sterilize edin.
7. Yaprakları sıkıca kavanoza yerleştirin.
8. Yaprakların üzerine su ekleyin.
9. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
10. Kavanozu ters çevirin ve soğumasını bekleyin.
11. Soğuduktan sonra, serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Asma yaprağı konservesi, dolma yapmak için kullanılabilir veya salatalara ekstra lezzet katabilir. Ayrıca, uzun süre saklanabilmesi sayesinde, ilerleyen zamanlarda kullanmak için hazırlayabilirsiniz.

lezzet.com.tr

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