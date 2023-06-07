Seçimler geride kaldı... RTÜK muhalif kanalların üzerine yine ceza olup yağdı

14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından RTÜK muhalif kanallar için hızla harekete geçti. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda muhalif kanallara kesilen cezaları aktardı.

RTÜK; FOX TV, Flash Haber, Tele 1 ve Halktv'ye yine ceza yağdırdı.

Taşçı, paylaşımlarında şunları söyledi:

1- Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti. FOX TV’nin seçim yayınında Çiğdem Toker’in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği “demokrasi sandıktan ibaret değildir” sözleri nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası verildi.

2- 2- RTÜK, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında Ümit Özdağ’ın Suriyeli seçmenlere yönelik eleştirileri sırasında “Seçim sonucuna hukuken saygım var, politik olarak yok” sözleri nedeniyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik savıyla HALK TV’ye % 5 para cezasına karar verdi.

3- 3- Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın 18 Dakika programında, oy pusulalarına ilişkin iddiaları nedeniyle nedeniyle Tele 1’e %3 ipc verildi. TELE 1’in aynı reklam kuşağındaki yayınlara 3 ayrı rapora bağlayarak, % 3 ceza kararlaştırıldı. Böylece tek yerine 3 ceza verildi!

4- 4- DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakına katılmasını eleştirmesi nedeniyle de Flash Haber’e Oğan’ın “küçük düşüldüğü” gerekçesiyle % 3 para cezası verildi. Oğan tarafsız kalsaydı acaba RTÜK yine bu cezayı verir miydi!?

5- Seçim sonrası RTÜK, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına karşı her türlü engellemeye hızla girişti. Elbette bu sis bulutu dağılır, özgürlükler hak ettiği değere, halk da gerçekleri duymaya kavuşur. Bugünkü kararlara Sayın Tuncay Keser ile karşı oy kullandık.

1- Seçimler bitti, RTÜK televizyonların sesini kısmak için hızla harekete geçti. FOX TV’nin seçim yayınında Çiğdem Toker’in daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiği “demokrasi sandıktan ibaret değildir” sözleri nedeniyle kanala yüzde 5 idari para cezası verildi. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) June 7, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem