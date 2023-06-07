Yaşananların perde arkası: Mehmet Şimşek’in ‘aktif siyasete’ dönmesini sağlayan isim ortaya çıktı

Aytunç Erkin, ‘Şimşek’in aracısı eski danışman!’ başlıklı yazısında Mehmet Şimşek'in aktif siyasete dönüşünün perde arkasını yazdı.

“20 Mart ile 6 Nisan arasında Mehmet Şimşek'in ‘aktif siyasete’ dönmesini kim ya da kimler sağladı? Bu konuyu Ankara'yı yakından takip eden bir bürokrata sordum, o da anlattı…” ifadelerini kullanan Aytunç Erkin, “‘Erdoğan'ın kafasında Mehmet Şimşek ismi yoktu ve o görüşmede de bakanlık ya da yardımcılık gibi bir teklif olmadı. 20 Mart- 6 Nisan arasındaki trafikte rol alan eski danışman uluslararası trafikte de etkili bir isim…’ Bu arada 17 Mart'a dikkat çeken bir başka kaynak da ‘Reuters haber ajansında yayımlanan haberi iyi oku’ dedi” diyerek dikkat çeken detaylar paylaştı.

REUTERS'IN HABERİNİ PAYLAŞTI

Erkin, Reuters'ın söz konusunu haberini "hep beraber okuyalım" diyerek paylaştı. O haber şöyle:

“… Reuters haber ajansına konuşan, AKP'nin taslak seçim beyannamesine hakim dört yetkili, partinin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüşü planladığını söyledi. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını belirtti. Reuters, Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde çok saygın bir isim olduğu yorumunu yaptı. Taslak beyannamenin AKP'nin son dönemde izlediği ‘Yeni Ekonomi Modeli'ne referans vermeyeceği ve partinin geçmişte izlediği daha ortodoks (genel kabul görmüş) politikalara dönüşü içerdiği aktarıldı. Hükümet yetkilisi tasarıdaki ekonomi yaklaşımını, (Bu yaklaşım AK Parti'nin 2002'deki seçim beyannamesiyle çok benzer. Başka bir deyişle AK parti özüne geri dönüyor) olarak yorumladı ve tasarı üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini ekledi.”

HABERİN TARİHİ 17 MART, ERDOĞAN-ŞİMŞEK GÖRÜŞMESİ 20 MART

Erkin, Reuters'ın haberinin 17 Mart tarihli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Reuters'a “sızdırılan” haberin tarihi 17 Mart 2023… Erdoğan-Şimşek görüşmesiyse 20 Mart 2023! Ancak o akşam (20 Mart) AKP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede sonuç alınamadı hatta Şimşek olayı kapandı. Buna rağmen o görüşmeden üç gün önce “Ekonomin başına Mehmet Şimşek geçiyor” haberi yapıldı. Soru şu: Kim bu haberi yaptırdı?

Sonuçta “aracılar” başarılı oldu…

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