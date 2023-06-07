Özel dosya hazırladı iddiası: Süleyman Soylu, yerine atanan Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti!

Geçen 28 Mayıs’ta yapılan 2’inci turdaki seçim sonrası mazbatasını alan ve yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan, daha sonra MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi kritik önemdeki kurumların başına yeni isimleri atadı. Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ise Süleyman Soylu’dan boşalan ‘İçişleri Bakanlığı’ koltuğuna atadı.

SOYLU'DAN ÇARPICI HAMLE

İddiaya göre; 14 Mayıs seçimlerinin hemen ertesinde Ali Yerlikaya ismi Erdoğan’ın kafasında netleşmişti. Ancak görevinin devam etmesini isteyen Süleyman Soylu son ana kadar koltuğu için mücadele etti. Erdoğan’ın, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Yerlikaya’yı oturmayı planladığını öğrenen Soylu, çarpıcı bir hamle yaptı.

ERDOĞAN, YERLİKAYA HAKKINDAKİ İDDİALARI SORDU

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, konuya yakın 3 ayrı kaynaktan edinilen bilgilere göre Soylu, Yerlikaya hakkında bir “FETÖ dosyayı” hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Erdoğan, sunulan ‘dosya’ için ihtiyatlı davrandı ve Yerlikaya hakkındaki iddiaları sordurdu. Yetkililer, Erdoğan’a “iddialar gerçek dışı” yanıtını verdi. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Yerlikaya’yı bakan olarak atadı. Aslında bu Soylu’nun Yerlikaya’ya yönelik ilk FETÖ hamlesi değildi. Daha önceden de Ali Yerlikaya ve emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş’ın aralarında olduğu kişiler hakkında bir dosya hazırlanmış bu dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca teslim edilmişti.

KORUMA VERME YETKİSİNİ ELİNDEN ALDI

Soylu ile Yerlikaya arasındaki krizi ilişkin de bilgi veren kaynakların verdiği bilgilere göre Soylu koltuğunu bırakmak istemiyordu. Ancak, sorun sadece ‘koltuk’ kaygısı da değildi. Soylu ile Yerlikaya arasındaki gerilim, özellikle güvenlik bürokrasisi içinde iyi biliniyordu. Soylu, Yerlikaya’nın koruma verme yetkisini elinden almış, bununla da yetinmemişti. Soylu, Yerlikaya’nın kamu için yaptığı bazı harcamaları engel olmuş, personel alımlarına dahi müdahale etmişti.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından bir açıklama yapan Soylu, haberlerin asılsız olduğunu söyleyerek yasal yollara başvuracağını aktardı.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir.

Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.