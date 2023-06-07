Seçim bitti, AKP'de kavga bitmedi: 'Fahrettin Altun'un görevden alınmasını isteyenler varmış'

AKP'nin seçimi kazanmasına rağmen içerideki kavgaların sürdüğünü aktaran Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan duyulan rahatsızlığı yazdı.

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Seçim bitti, AKP'de kavga bitmedi: 'Fahrettin Altun'un görevden alınmasını isteyenler varmış'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, yandaş Esra Elönü'nün İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u övdüğü mesajının altına gelen yoruma dikkat çekti. Elönü'nün “Sosyal Mera olarak kullanılan yalanın ve iftiranın bataklığı haline gelen şu mecralara ‘sosyal medya’ kimliği kazandıran Fahrettin Altun... Hakikati hedef alan kim varsa hepsinin karşısında oluşu, bu seçimin zaferine sayısız katkısı, bir vefaya bin duaya değer. Allah razı olsun.” ifadelerini Altun'un fotoğrafıyla paylaştığını söyleyen Pehlivan, fotoğrafın altına  gelen "Abartılı. Millet böyle düşünmüyor" mesajına dikkat çekti.

MESAJI YAZAN ERDOĞAN'IN AVUKATI

O mesajı yazan ismin Erdoğan'ın avukatı olduğunu söyleyen Pehlivan, "Sahi, Erdoğan’ın avukatı neden Fahrettin Altun’a karşı böylesi bir mesaj attı? Sorunun yanıtı için biraz Ankara kulislerini eşelediğimde ilginç iddialar duydum. Meğer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını isteyen bir grup varmış. Altun’un çok öne çıkmasından rahatsızlarmış" diye yazdı.

Pehlivan, AKP'li bir kaynağının Fahrettin Altun rahatsızlığını doğruladığını söyleyerek, "Ancak Erdoğan, Altun'dan memnun" dediğini ifade etti. 

Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü:

Hatta, aynı kaynak Fahrettin Altun’un MİT başkanı olan İbrahim Kalın’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini dahi üstlenebileceğini iddia etti.

Görünen o ki AKP seçimi yine kazansa da içerideki kavgalar bitmiş değil.

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