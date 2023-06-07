11 yaşındaki çocuk ayı saldırısında ağır yaralandı
Tokat'ta babasıyla koyun otlatırken ayı saldırısında ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta ayı saldırısı sonucu bir çocuk ağır yaralandı.
AA'nın aktardığına göre, koyunlarını meradan il merkezine bağlı Semerci köyüne götüren Erdal Yıldırım, havanın sisli olduğu Batmantaş köyü kırsalında beraberindeki 11 yaşındaki oğlu Enes Yıldırım'ı karnından yaralanmış halde buldu.
Baba Yıldırım, ayı saldırısına uğradığını belirten oğlunu Tokat Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Pençe darbeleriyle ağır yaralanan çocuk ameliyata alındı.
Kaynak: AA
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