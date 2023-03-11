'Gemiyi terk ediyor' denilen Nagehan Alçı'dan yeni açıklama: 'Çok planlı bir manipülasyon var'

İktidarın oy kaybı sonrası yaptığı açıklamalarla eleştirilerin hedefindeki gazeteci Nagehan Alçı, "Çok planlı bir manipülasyon var" ifadelerini kullandı.

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İktidara yakınlığı ile bilinen Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde Habertürk'teki yazısında "Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi insanlara zulmedenlerden taraf olamam, Türkiye’yi AB mensubu yapma kararlılığında bir AK Parti’den yanayım ben" demiş; Alçı'nın ifadeleri "Kemal Kılıçdaroğlu çok daha güçlü olduğu için, kazanacağı için ben böyle tavır koyuyor" eleştirilerine neden olmuştu. 

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ALÇI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Alçı TV100'de yayınlanan bir programda söz konusu eleştiriler hakkında konuştu. 

"Bu benim ilk defa yazdığım ya da dile getirdiğim bir konu değil" diyen Alçı, "Belli kesimlerin çok planlı bir manipülasyonu var gördüğüm kadarıyla. Osman Kavala cezaevine girdiğinden beri Osman Kavala’ya yapılan hukuksuzluğu en çok dile getirmiş gazeteciyim" ifadelerini kullandı.

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