Alçı, 'dönüyor' eleştirine tepki gösterdi: 'Erdoğan’ın yanında hizalanırdım'

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, iktidarı eleştiren dünkü yazısı üzerine gelen “Kemal Kılıçdaroğlu çok daha güçlü olduğu için, kazanacağı için ben böyle tavır koyuyor” eleştirilerine tepki gösterdi.

Alçı bugünkü “Muhalefet daha güçlü diye taraf mı değiştiriyorum?” başlıklı yazısında, “Ben güçlünün yanında tavır koyan, ideolojisi olmayan bir oportünist olsaydım tamamen Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında hizalanırdım. Koşulsuz şartsız Erdoğan’ın her dediğini savunurdum" dedi.

Alçı tepkilere şöyle yanıt verdi:

"Çünkü son 150 sene içinde ne Sultan Hamid’in ne de Kemal Atatürk’ün Erdoğan kadar devlet gücü olmadı. Hiç abartmıyorum, Putin’in Rus devlet yapılanması içindeki gücünden bile fazla gücü var Erdoğan’ın. Bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Bey’den daha güçlü olduğu için benim onun tarafına geçtiğim ancak kimi akılsız muhaliflerin cehaleti olabilir. Komedi bu. Bilakis ben bugün çok güçlü olan bir Tayyip Erdoğan’a dünkü tenkitlerimi sıraladım.

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Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması garanti olduğu için Kemal Bey’in tarafına geçtiğim de ağır bir safsata. Bunlar gerçekten bugünkü Türkiye’yi tanımıyorlar.

Bilakis bugün benim analizlerini çok önemsediğim araştırmacılar Erdoğan’ın kazanmasının çok daha büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar."