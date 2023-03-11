İmamoğlu'ndan İstanbul depremi açıklaması: Milletçe bize diz çöktürebilir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu.

İstanbul yaşanacak olası depreme ilişkin konuşan İmamoğlu, "En çok konuşulan konu 'Aman başkanım İstanbul deprem meselesi milli egemenlik sorunumuz demiştiniz. Biz sağlıklı biçimde süreci hazırlamazsak depremin İstanbul'da afetin yaratacağı tahribat milletçe bize diz çöktürebilir" dedi.

"EYLEM PLANIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem konusunda hassasiyet göstererek hazırlık yapmaya devam ettik" diyen İmamoğlu, " Bu yaşadığımız depremlerin öncesinde aralık-ocak ayında dahi İBB'ye kentsel dönüşümü hızlandırmak adına önerilerimiz vardı. Bir tanesi de o zaman reddedildi. Bir kez daha görüşülmek üzere süreci takip ediyoruz. Seferberlik planı açıkladık. Eylem planımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY AÇIKLAMASI

"Hatay'da AFAD'ın ilk gün itibarıyla İstanbul'u Hatay'la eşleştirmesinden dolayı tüm gücümüzle diğer bölgelere katkı sunmaya gayret ettik" diyen İmamoğlu, "İlk geldiğimiz andan itibaren afet aslında üç aşamalıdır. Birincisi acil kurtarma ve sağlık. Buna yoğunlaştık. İhtiyaçlar ikinci safhaya geçti. Barınma, kent temizliği, yemek, kış şartlarıyla mücadeleydi. Şimdi diğer bölüme doğru psikolojik destek, eğitime destek, malzeme ve işgücü desteği konusunda büyükşehir belediye başkanımız ve diğer ilçe başkanları arkadaşlarım işbirliğini yürütüyorlar. Koordinasyon başkanlığımız Hatay'da var" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem