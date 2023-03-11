Akşener'den, deprem bölgesinden iktidara sert sözler: Bu ucube sistemin bir sonucu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Depremin sonuçlarının iktidarın tedbirsizliği nedeniyle büyüdüğüne dikkat çeken Akşener, "Çok büyük afet. Ancak iktidar eliyle bu ucube sistemin bir sonucu olarak 'asrın felaketi'ne dönüştürülmüştür. Afet Allah'tan gelmedir doğru, ama onun tedbirini almak iktidardadır, bu ülkeyi yönetenlerdendir" dedi.

"BECERİKSİZLİĞİN SONUCU ORTAYA ÇIKTI"

Akşener, "Beceriksizliğin tavan yapması, Türkiye'nin tüm kurumlarının içinin boşaltılmış olması, devletin memuru devletin bürokratı olması gerekenler iktidar eliyle iktidarın il başkanı ilçe başkanı gibi çalıştırılmaya zorlanmaları sonucunda devlet dediğimi kavramın ciddiyetinin ortadan kalkması; ciddiyetin ortadan kalkmasıyla liyakatsizliğin gündemde olması nedeniyle bu deprem sonrasında yaşananların tamamen beceriksizliğin sonucu olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"DEDİĞİM DEDİK, ÇALDIĞIM DÜDÜK"

Akşener, "Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç saat 8'de bütün partilerin genel başkanlarını, örneğin Çankaya'da toplayıp fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda desteklerimizi istemeliydi. İmkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi, çok daha hızlı dertlerin çözümü nasıl sağlanabilirdi... Birincisi bu sistemin getirdiği sonuç olarak dediğim dedik, çaldığım düdük sonucu yaşadık" dedi.

"AFAD ÖNEMLİ KURUM AMA..."

"AFAD önemli kurum ama ben İçişleri Bakanlığı görevinden geliyorum" diyen Akşener, "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı. 2009'da değiştirildi. Özelliği şuydu: 7 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam memur vardı, onun her birinin eğitti sivil insanlardan oluşan 35 bin kişi vardı. İster sel ister deprem ister yangın hepsi hazır. Kimisi tornacı kimisi tıp doktoru hepsi başka meslekte Türk vatandaşı. Bütün afetler üzerinde eğitilmiş sivillerden oluşan bir sistemdi. Onun iyileştirilmesini sağlayıp AFAD'ı kurabilirdiniz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem