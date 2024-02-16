Gain abonelik ücretleri 6 ayda yüzde 450 zamlandı

Yerli dijital yayın platformu Gain, üyelik ücretlerine zam yaptı.

T24'ün haberine göre gelen zamla birlikte aylık abonelik ücreti 99 TL'den 149 TL'ye yükseldi. Gain'in öğrenciler ve akademisyenlere özel sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 49 TL oldu.

Disney Plus'ın ardından yerli dijital platform Gain'den de zam haberi geldi. Platform son olarak Ağustos 2023'te ücretlerini arttırmıştı.