Fragman RTÜK'ü harekete geçirdi: "Aşk Adası" incelemeye alındı

Geçtiğimiz gün fragmanı yayımlanan "Aşk Adası", RTÜK'ü harekete geçirdi. Program henüz yayımlanmadan incelemeye alındı.

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Fragman RTÜK'ü harekete geçirdi: "Aşk Adası" incelemeye alındı

RTÜK, daha ilk bölümü ekrana gelmeyen ancak sosyal medya platformalarından fragmanı yayınlanan "Aşk Adası" isimli yapımla ilgili inceleme yapıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda "Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" dedi.

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Şahin'in konuya ilişkni açıklaması şöyle: "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan “Aşk Adası” isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir.

RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz."

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