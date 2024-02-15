Saba Tümer'in yeni yarışması 'Aşk Adası' sosyal medyada gündem oldu

Sevilen sunucu Saba Tümer'in ekrana dönmeye hazırlandığı "Aşk Adası" yarışmasının tanıtım filmi yayımlandı. Film sosyal medyada gündem oldu.

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Saba Tümer'in sunuculuğunu üstlendiği Aşk Adası'ndan ilk fragman yayımlandı. Netflix'te yayımlanan Too Hot To Handle isimli programa benzetilen fragman, sosyal medyada gündem oldu.

Gain'de yayınlanacak olan yarışmada bir grup kadın ve erkek bir villa içinde bir araya getiriliyor. Romantizmin yaşanacağı yarışma programı Aşk Adası'nın yayın tarihi ise henüz belli olmadı.

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