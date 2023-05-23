CNN Türk'te iki veda birden: Kanaldan bu sözlerle ayrıldılar

Demirören Medya Grubu bünyesindeki CNN Türk’ten üst üste veda haberi geldi.

MedyaRadar’ın özel haberine göre bugüne kadar çeşitli kuşaklarda Haber Editörü olarak görev alan Serdar Kaya, kanalla yollarını ayırdı.

“Artık yenilik zamanı…” diyen Serdar Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “2012 yılından bu yana emek verdiğim CNN Türk ile bugün itibariyle yollarımızı ayırdık. Bu kurumda bugüne kadar birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ederim”

SERDAR KAYA KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.Gazetecilik kariyerine 2008 yılında stajyer olarak girdiği Milliyet Gazetesi’nde başlayan Serdar Kaya, ardından Kanal D haber merkezine geçti. 2012 yılında ise CNN Türk Haber merkezine editör olarak başlayan Serdar Kaya 12 yıldır aynı kurumda çeşitli kuşaklarda editör olarak çalışıyordu.

İKİNCİ VEDA HABERİ

Bir diğer veda haberi ise Haber Editörü Ömür Atak Aydın’dan geldi. Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Ömür Atak Aydın, şunları dile getirdi:

“Herkesin hayatında kilometre taşları vardır. Benim dönüm noktalarımdan biri de CNN Türk oldu. İstanbul’da yaşamama kapı aralayan, bu kurumdu. Bu çatı altındayken yuva kurdum. Bu çatı altındayken anne oldum. Tarihi süreçlere tanıklık ettim. Çok öğrendim. Tarihi dönemeçlerde çok değerli isimlerle, meslek büyüklerimle yol arkadaşlığı yapmanın gururunu hissettim. En önemlisi de ömür boyu sürecek dostluklar edindim. Ezcümle, hep o ilk günkü heyecanımla hafızamda kalmasını istediğim yolculuğun sonuna geldim. Hoşça kal CNN Türk”

ÖMÜR ATAK AYDIN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Ömür Atak Aydın, 2006 yılında Star TV Ankara Haber Merkezi’nde başladığı televizyon haberciliğine Habertürk ve ATV Ankara Haber Merkezlerinde devam etti.

Ömür Atak Aydın, 2016 yılından bu yana İstanbul’da CNN Türk’te haber editörü olarak çalışıyordu. Ömür Atak Aydın, bir süre cnnturk.com internet sitesi için sanat alanında köşe yazıları da yazdı.