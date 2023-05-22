Fatih Altaylı: Hiç sevinmeyin, buradayım, ölmedim

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 20 yılı aşkın süre boyunca çeşitli kademelerinde görevler üstlendiği Habertürk'ten ayrılması, basın camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Kimileri Altaylı'nın programlarına başka bir platformda devam etmesi gerektiğini söylerken, kimileri de gülücük emojileriyle yaptıkları paylaşımlarla dikkati çekti.

Bunlardan biri de iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan'dı.

Kaplan, gazetecinin veda yazısını alıntılayarak "Fatih Altaylı’nın Habertürk'e veda yazısının başlığı: 'Bana katlanan herkese teşekkürler' Mütevazı olamayacağım; Türk medyasında bunu söylemeyi en çok hak eden isimlerden biriyim: Rica ederiz, güle güle" demişti.

Fatih Altaylı’nın HaberTürk’e veda yazısının başlığı: “Bana katlanan herkese teşekkürler”



Mütevazı olamayacağım; Türk medyasında bunu söylemeyi en çok hak eden isimlerden biriyim:



RİCA EDERİZ, GÜLE GÜLE ☺️👋🏼 pic.twitter.com/mVIB5azWIG — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) May 16, 2023

'OLMAYAN FİKİRLERİNİZ PEK İLGİMİ ÇEKMİYOR'

Altaylı, bugün kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazısında herhangi bir isim anmadan Habertürk'ten ayrılması sonrası yapılan yorumları değerlendirdi.

"Kaleme aldığım satırlar üzerine, bazı hadsizler abuk sabuk yorumlar yapmış. Onlar da benim yazdıklarıma söylediklerime yani fikirlerime tahammül etmişler" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Vallahi ben size katlanmıyorum. Çünkü sizi pek okumuyorum, pek dinlemiyorum. Olmayan fikirleriniz de pek ilgimi çekmiyor. Normal şartlarda benim için yok hükmündesiniz. Benim sizinle tek sorunum, bu cehaletinizle, bu bilgisizliğinizle, bu topluma katkı sunmaktan aciz düzeysizliğiniz ile sürdürdüğünüz 'Tufeyli' yaşamınız.

'HİÇBİR LİYAKATİNİZ YOKKEN TRT'YE, THY'YE, ORAYA BURAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAPILMANIZA KIZIYORUM'

Ben sizin fikirlerinize bir şey demem ama hiçbir bilginiz, hiçbir liyakatiniz yokken TRT’ye, THY’ye oraya buraya yönetim kurulu üyesi yapılmanıza, kendi cemaatinizde bile hiçbir fikri karşılığınız, bir kıymetiniz yok iken sadece yalakalığınızdan ötürü kamu kaynakları ile yani bizim vergilerimiz ise ödüllendirilmenize kızıyorum.

Varlığınızla, yazdıklarınızla, saçma sapan fikirlerinizle hiçbir sorun yok. Çünkü ilgilenmiyorum. Derdim ve sorunum madden üzerimizde yaşamanıza, Halk fakirleşirken, halkın kaynakları ile sizin zenginleşmenizle. Millete talkın verirken, ahlaksızca salkım yutmanıza. Ben sizin bu halkın üzerinde sürdürdüğünüz yaşama katlanamıyorum. Tahammülsüzlüğüm ona

'BURADAYIM, ÖLMEDİM'

Ve size kötü bir haberim var. Siz zannettiniz ki, ben Habertürk’e değil, hayata veda ediyorum. Hiç sevinmeyin. Buradayım. Ölmedim. Hayattayım. Hem de daha canlı ve daha heyecanlı olarak."

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı.