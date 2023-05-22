Erdoğan'a desteğini açıklayan cemaate vergi kıyağı; Birçok derneğe izinsiz yardım toplama hakkı

Menzil Cemaati gibi çok sayıda gerici yapı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamaya devam ederken, destek açıklaması yapan cemaat ve dernekler ödüllendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İlksav İlim Kültür Ve Sanat Vakfı’nın 27 Nisan tarihinde vergiden muaf tutulduğu açıklandı. 1986 yılında vakfı kuran Mahmud Esad Coşan ise aynı zamanda İskenderpaşa Cemaati’nin lideriydi. Mahmud Esad Coşan 2001’de öldü. Ardından cemaatin başına oğlu Nureddin Coşan geçti.

DAMADA VERGİ MUAFİYETİ YANDAŞ CEMAATLERE İZİNSİZ YARDIM TOPLAMA HAKKI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı boyunca 70’den fazla vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor. Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine yeni vakıflar eklendi.

GÖKSU’NUN AĞABEYİNE DE KIYAK

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu’nun başkanı olduğu Yeni Dünya Vakfı’na da izinsiz yardım toplama hakkı verildi. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın arkadaşları ile çok sayıda AKP’linin yönetimin yer aldığı Önder İmam Hatipliler Derneği’ne de izinsiz yardım toplama hakkı verildiği açıklandı.

İzinsiz yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde. AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almıyor.