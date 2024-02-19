Canlı yayında gergin dakikalar: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi, yayına ara verildi

TV100 canlı yayını gergin anlara sahne oldu.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında tartışma çıktı.

"ŞABAN SAHİBİNE KARŞI GÖREVİNİ YAPTIN"

Canpolat, 31 Mart seçimlerine ilişkin CHP üzerinden yapılan tartışmada Sevinç'e yönelik, "Bunlar senin tahriklerindir, ben bir kere tahriklerine geldim daha gelmem. Sen görevini yaptın Şaban, sahibine karşı görevini yaptın" dedi.

"TERBİYESİZ HERİF, UTANMAZ"

Bu sözlere öfkelenen Sevinç ise "Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun Cemal Canpolat? Senin sahibin kim? Terbiyesizlik yapıyorsun. Benim sahibim olacak kişi anasının karnından doğmadı. Terbiyesiz herif. Utanmaz" ifadelerini kullandı.

ARA VERİLDİ

Gerginliğin ardından Cemal Canpolat yayından alınırken; sunucu Gürkan Hacır yayına ara verdi.