Canlı yayında gergin dakikalar: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi, yayına ara verildi

TV100 canlı yayınına katılan gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında gergin anlar yaşandı.

Son Güncelleme:

TV100 canlı yayını gergin anlara sahne oldu.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında tartışma çıktı.

"ŞABAN SAHİBİNE KARŞI GÖREVİNİ YAPTIN"

Canpolat, 31 Mart seçimlerine ilişkin CHP üzerinden yapılan tartışmada Sevinç'e yönelik, "Bunlar senin tahriklerindir, ben bir kere tahriklerine geldim daha gelmem. Sen görevini yaptın Şaban, sahibine karşı görevini yaptın" dedi.

"TERBİYESİZ HERİF, UTANMAZ"

Bu sözlere öfkelenen Sevinç ise "Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun Cemal Canpolat? Senin sahibin kim? Terbiyesizlik yapıyorsun. Benim sahibim olacak kişi anasının karnından doğmadı. Terbiyesiz herif. Utanmaz" ifadelerini kullandı.

ARA VERİLDİ

Gerginliğin ardından Cemal Canpolat yayından alınırken; sunucu Gürkan Hacır yayına ara verdi.

Etiketler
TV100 CHP Cemal Canpolat
Son Güncelleme:
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Camdaki Kız efsanesi Star TV Yalı Çapkını dizisine geldi: Seyirciler çok şaşıracak
Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı
Erkek giyim devi iflas etti! İflas sonrası binlerce çalışan işsiz kaldı
ÇOK OKUNANLAR
En bencil 4 burç belli oldu: Sadece kendilerini düşünüyorlar En bencil 4 burç belli oldu
Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini: Sonuç vahim! Uzmanından dikkat çeken dolar kuru tahmini
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? Borsa İstanbul neden yükseliyor?
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor
Adını değiştiren FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor Adını değiştiren FOX TV'nin iddialı dizisi final yapıyor