Bilal Erdoğan ve Erdoğan’ın eski avukatından editörümüz Furkan Karabay’a 500 bin liralık dava

Editörümüz Furkan Karabay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı X(eski Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

MLSA'dan Eylem Sonbahar'ın haberine göre, Karabay paylaşımında, yayın yasağı da getirilen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın rüşvet alan savcı ve hakimlerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na(HSK) yazdığı dilekçe hakkında, "O adliyenin müdavimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlığını da yapmış olan Mustafa Doğan İnal, Bilal Erdoğan ve Metin Güneş’ti. Para karşılığı “adaleti” sattığı söylenen Hakim Sidar Demiroğlu, İnal ve Güneş’in adının geçtiği kanlı olayın üstünü kapatmıştı. "Yargıdaki çürümeyi anlatan gazeteciler Tolga Şardan’a, Dinçer Gökçe’ye operasyon yapanlar “FETÖ’cü hakim ve savcılara rahmet okutur duruma geldi” denilenler bu isimler için de harekete geçecek mi?" demişti.

2 AYRI TAZMİNAT DAVASI

Gazeteci Karabay'ın tweeti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, 3 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne verdiği dilekçede, müvekkilinin hedef gösterildiğini, hakkında itibar suikastı yapıldığını öne sürerek tazminat davası açtı.

Avukat dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu adliyesinin "müdavimi" iddiası kamuoyunda müvekkilime yönelik algı oluşturmak üzere kullanıldığı için tek başına bu ifade dahi tazminatı gerektirmektedir." diye devam eden Özel, Bilal Erdoğan'n kişilik haklarına saldırı olduğunu düşündüğü konularda "Anayasal hakkı olan erişim engeli."

Ayrıca Furkan Karabay için 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmasını talep etti.

Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın avukatı Ferah Yıldız da İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne verdiği dilekçede, ekip arkadaşımız Karabay'dan tazminat talep ederek, "Adliyeye istediği zaman girip, istediği zaman çıkabilir, fakat buradaki davalının "müdavim" iddiası kamuoyunda müvekkilime yönelik algı oluşturmak üzere kullanıldığı için tek başına bu ifade dahi tazminatı gerektirmektedir" dedi.

Yıldız, Furkan Karabay'dan 250 bin TL'lik tazminat talep etmesinin yanında dilekçesinin devamında "tetikçiliği gazetecilik maskesiyle perdeleyen" ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem