Çarkıfelek geri dönüyor: İşte yeni sunucusu

Televizyon ekranlarında damga vuran yarışma programlarından Çarkıfelek, geri dönüyor.

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Çarkıfelek geri dönüyor: İşte yeni sunucusu

6 Ocak 1975 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan yarışma bugüne kadar birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor.

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak.

DAHA ÖNCE BİRÇOK İSİM SUNMUŞTU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Daha önce birçok ismin sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu.

Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

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