Tahliye edilen gazeteci Barış Pehlivan'dan ilk paylaşım

Gazeteci Barış Pehlivan, 3 yıl önce yaptığı bir haber sebebiyle hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı.

Pehlivan, haberinde 'Libya'da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun kimliğini açığa çıkardığı' iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

30 Mart 2023'te Pehlivan hakkında, yaptığı bir haber yüzünden yeni bir dava daha açıldı, bu yüzden mahkeme bu yeni davanın denetimli serbestliğini bozduğuna hükmederek Pehlivan’ın tekrar cezaevine girmesine karar vermişti.

TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM

Yaklaşık 3 ayıdır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından da yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan tahliye edildi.

Pehlivan tahliye sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Pehlivan, "Yeniden merhaba! Evimdeyim… 3 aylık bu zor süreçte desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gün gelecek, daha çok güleceğiz" ifadelerini kullandı.